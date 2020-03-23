مدير مستشفى الصدر منتقدا “الحجر الجماعي” للمدينة: عرقل وصول الكوادر وحركة الإسعاف

2020/03/23 | 11:44 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

انتقد مدير عام مستشفى الشهيد الصدر العام مصطفى الزاملي, الاثنين, اجراءات الحجر الجماعي للمدينة، مبينا ...

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