مدير مستشفى الصدر منتقدا “الحجر الجماعي” للمدينة: عرقل وصول الكوادر وحركة الإسعاف


مدير مستشفى الصدر منتقدا “الحجر الجماعي” للمدينة: عرقل وصول الكوادر وحركة الإسعاف
2020/03/23 | 11:44 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

انتقد مدير عام مستشفى الشهيد الصدر العام مصطفى الزاملي, الاثنين, اجراءات الحجر الجماعي للمدينة، مبينا ...

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