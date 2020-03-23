2020/03/23 | 11:44 - المصدر: سومر نيوز
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مدير مستشفى الصدر منتقدا “الحجر الجماعي” للمدينة: عرقل وصول الكوادر وحركة الإسعاف) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
انتقد مدير عام مستشفى الشهيد الصدر العام مصطفى الزاملي, الاثنين, اجراءات الحجر الجماعي للمدينة، مبينا ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مدير مستشفى الصدر منتقدا “الحجر الجماعي” للمدينة: عرقل وصول الكوادر وحركة الإسعاف) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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