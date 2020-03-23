سي.بي.إي.سي.سي الصينية تفوز بعقد قيمته 204 ملايين دولار في حقل مجنون

2020/03/23 | 11:44 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية، الاثنين، عن فوزها بعقد هندسي بقيمة 203.5 مليون دولار...

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