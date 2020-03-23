أربيل تسجل ١٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/23 | 11:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في منطقة كردستان العراق، اليوم الاثنين، عن تسجيل ١٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة اربيل ، ليصل عدد الاصابات في كردستان الى 76 ح...

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