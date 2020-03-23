خلية الازمة في المثنى تسمح للباعة المتجولين بالحركة

2020/03/23 | 11:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت خلية الازمة في محافظة المثنى، اليوم الاثنين، السماح للباعة المتجولين بالحركة في ظل قرار حظر التجوال المفروض من قبلها، داعية اصحاب المحال التجارية والتجار الى الالتزام بعدم رفع الاسعار.

وقالت الخلية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "في ظل قرار تمديد حظر التجوال في محافظة المثنى الى يوم السبت المقبل الموافق 28 اذار الجاري، ومن أجل توفير احتياجات أبناء المحافظة من المواد الغذائية والزراعية، وجهت خلية الأزمة جميع السيطرات والمفارز المنتشرة في المحافظة بتسهيل حركة تنقل الباعة المتجولين للمواد الغذائية والفواكه والخضروات في مناطق المحافظة، وعدم منعهم وهم من ضمن الشرائح التي تم استثناءها من الحظر".

وأضافت انه "على اصحاب محال المواد الغذائية والزراعية الجملة والمفرد الإلتزام بعدم رفع أسعار المنتجات.

ودعت "اصحاب محال بيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه في الأحياء والمناطق السكنية الى الاستمرار بعملهم، وكذلك الباعة المتجولين من أجل توفيرها للمواطنين".

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