حقوق الانسان تدعو لإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق

2020/03/23 | 11:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاثنين، لإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق.

وطالبت المفوضية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان بـ"تشكيل لجان لمراقبة حالات الاكتظاظ المؤشرة في السجون ومواقف الاحتجاز ومراكز الاصلاح وامكانية اخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق بكفالات ضامنة بحسب المواد القانونية وتعليق الزيارات العائلية وإلزام العاملين في السجون والمنتسبين".

واضافت "على متعهدي الأطعمة اتخاذ أعلى درجات التحوط الصحي والإهتمام بنظافة الأطعمة وأدوات الطبخ، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية للنزلاء من قبل الفريق الصحي المختص".

واكدت على "ضرورة التشديد على المواطن باعتباره المعني الأكبر في هذه الأزمة بالإلتزام بالإرشادات الصحية والوقائية الصادرة من وزارة الصحة العراقية واللجان المشكلة وعدم الإستهانة بالقرارات الصادرة كون المسؤولية تشاركية وتتطلب تظافر للجهود حتى بلوغ الهدف الأسمى".

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