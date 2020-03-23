2020/03/23 | 11:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("القتل تعزيزا" .. لمن يتعمد نقل كورونــا للغير في السعودية ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("القتل تعزيزا" .. لمن يتعمد نقل كورونــا للغير في السعودية ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).