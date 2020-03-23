"ضربة عسكرية ضد ايران" .. خلاف حاد بين ترمب وكبار مستشاريه وحديث عن "حرب" واسعة ..

2020/03/23 | 11:46 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشفت مصادر أميركية، عن احتدام الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبار مستشاريه، خلال الأيام القليلة الماضية، حول ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة توجيه ضربات عسكرية لإيران.

وأفادت نيويورك تايمز بأن وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، حثا على ضرورة...

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