مبادرة الشيخ الامين للخروج من الازمة الحالية

2020/03/23 | 11:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ضل الوضع الحالي الصعب الذي يمر به وطننا الحبيب ووسط الوضع السياسي الراهن ومشاكل تكليف رئيس الوزراء وانتشار وباء “كورونا” القاتل والاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير والاصلاح، قدم الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ الامين قيس الخزعلي حلولا معقولة للخروج من الازمة الحالية في ظل المشاكل الحقيقية التي يمر بها البلاد.ودعا الشيخ الخزعلي الى […]

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