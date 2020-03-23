شركة صينية تفوز بعقد “استثمار الغاز” في العراق

2020/03/23 | 11:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تمكنت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية “سي بي إي سي سي” من الفوز بعقد هندسي لمعالجة الغاز عالي الكبريت في حقل مجنون النفطي في العراق.وقالت الشركة انها “فازت بعقد هندسي في العراق لمعالجة الغاز عالي الكبريت في حقل مجنون النفطي في العراق بقيمة 203.5 مليون دولار.وأضافت ان “المشروع يهدف المقرر […]

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