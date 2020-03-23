2020/03/23 | 12:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل أصيبت ميركل بكورونا؟.. مسؤول كبير يكشف التفاصيل) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل أصيبت ميركل بكورونا؟.. مسؤول كبير يكشف التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).