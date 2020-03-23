مصدر طبي يعلن وفاة مشتبه باصابته بكورونا في كربلاء

2020/03/23 | 12:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أفاد مصدر طبي في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، بوفاة أحد المشتبهين باصابته بفيروس كورونا في المحافظة.وقال المصدر، إن “رجلا بعمر 42 عاما توفي صباح اليوم داخل المكان المخصص للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية”.واضاف المصدر، أن “المتوفي كان قد دخل يوم امس المستشفى […]

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