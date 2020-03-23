توضيح حول التأمين الصحي للمتقاعدين في العراق

2020/03/23 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت هيأة التقاعد الوطنية العراقية، يوم الاثنين، توضيحا بشأن مجموعة "تسجيلات صوتية" تخص مبادرة التامين الصحي للمتقاعدين، مشيرة إلى أن وزير المالية فؤاد حسين وجه بفتح تحقيق عاجل بالموضوع.وقال رئيس هيأة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل حسين الساعدي في بيان ورد لـشفق نيوز، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيل مقطع ڤديو ومجموعة تسجيلات صوتية للمدعو صباح ( الكناني ) تكلم فيها بمعلومات مفبركة ومزورة حول مبادرة التامين الصحي للمتقاعدين".وأضاف الساعدي أن "هيأة التقاعد الوطنية لم تقم بتوقيع اي عقد خدمات مع الشركة اللبنانية( غلوب مد) نهائيا"، موضحا ان "كافة مخاطبات الهياة هي مع شركة التأمين الوطنية وهي شركة عريقة في مجال التامين ومملوكة للدولة بالكامل".وأشار إلى أن "الهياة تعمل على استدراج افضل العروض لخدمة المتقاعدين وان موضوع بوليصة التأمين الصحي ( جماعي ام فردي ) لم يحسم لحد الان وان بطاقة الخصم الصحي يتم شراءها اختياريا والموضوع لازال قيد النقاشات مع شركة التأمين الوطنية".وتابع الساعدي "تم اطلاع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية على الموضوع والتسجيلات الخاصة بالمدعو صباح ( الكناني) ووجه بفتح تحقيق عاجل بالموضوع"، لافتا إلى أن "المدعو ( الكناني ) يحاول ابتزاز الهياة من خلال فبركة وتزوير تسجيلات لا أساس لها من الصحة وانه له تاريخ طويل في هذا المجال وتم طرده من التيار الصدري لفساده".وأكد الساعدي أن "هيأة التقاعد الوطنية عازمة على إقامة دعوى قضائية على المدعو صباح ( الكناني )".

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