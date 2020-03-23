ريال مدريد يجد خليفة راموس في الكالتشيو

2020/03/23 | 12:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، استقرار إدارة ريال مدريد، على خليفة نجم وقائد الميرنجي سيرجيو راموس، خلال السنوات المقبلة.وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن “ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان الإيطالي، والذي يبلغ من العمر 25 عاما فقط”.وأضافت الصحيفة: “السلوفاكي هو لاعب رئيسي في مخططات أنطونيو كونتي المدير الفني للإنتر، […]

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