التقاعد تصدر توضيحا بشأن ما نشر من تسجيلات صوتية حول التأمين الصحي للمتقاعدين

2020/03/23 | 12:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اصدرت هيئة القاعد العامة، الاثنين، توضيحا بشأن ما نشر عن تسجيلات صوتية حول التأمين الصحي للمتقاعدين، وفيما بينت ان التسجيلات الصوتية لصباح الكناني فيها معلومات مفبركة ومزورة، اكدت انها ستقيم دعوى قضائية على الكناني.وقال رئيس الهيئة احمد الساعدي في بيان "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فديوا ومجموعة تسجيلات صوتية للمدعو صباح الكناني تكلم فيها بمعلومات مفبركة ومزورة حول مبادرة التامين الصحي للمتقاعدين".واضاف ان "هيأة التقاعد الوطنية لم تقم بتوقيع اي عقد خدمات مع الشركة اللبنانية( غلوب مد) نهائيا"، مشيرا الى ان "كافة مخاطبات الهياة مع شركة التأمين الوطنية وهي شركة عريقة في مجال التامين ومملوكة للدولة بالكامل".واكد ان "الهياة تعمل على استدراج افضل العروض لخدمة المتقاعدين وان موضوع بوليصة التأمين الصحي ( جماعي ام فردي ) لم يحسم لحد الان وان بطاقة الخصم الصحي يتم شراءها اختياريا والموضوع لازال قيد النقاشات مع شركة التأمين الوطنية".وتابع الساعدي انه "تم اطلاع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية على الموضوع والتسجيلات الخاصة بالمدعو صباح الكناني ووجة بفتح تحقيق عاجل بالموضوع"، موضحا ان "المدعو صباح الكناني يحاول ابتزاز الهياة من خلال فبركة وتزوير تسجيلات لا أساس لها من الصحة وان له تاريخ طويل في هذا المجال وتم طرده من التيار الصدري لفساده".واكد الساعدي ان "هيأة التقاعد الوطنية عازمة على إقامة دعوى قضائية على المدعو صباح الكناني".وتناقلت وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي امس الاحد، مقاطع صوتية لمحادثات بين مستثمر لبناني ورئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير صباح الكناني حول عقد التامين الصحي للمتقاعدين.

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