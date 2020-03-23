الإصرار على التبعية في تشكيل الحكومات العراقية

2020/03/23 | 12:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سعد الكناني من بداية تشكيل أول حكومة طائفية إيرانية الولاء بزعامة ابراهيم الجعفري بدعم من التيار الصدري وبعدها حكومتي المالكي الأولى والثانية خراب العراق وانهياره ومن ثم العبادي واخيرا...أكمل القراءة ←

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