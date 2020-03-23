صحة كردستان : تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في أربيل و 10 إصابات في السليمانية

2020/03/23 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، عن تسجيل ارتفاع جديد بحالات الأصلية بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى إجراء مئتين وستين فحصها جديدا لمواطني الإقليم، أظهرت حدوث اثنتي عشرة إصابة في أربيل، وعشر إصابات في السليمانية، ليرتفع عدد مجمل الاصابات في محافظات الإقليم إلى ست وسبعين حالة، مبينة أن جميع الإصابات الجديدة، هي لأشخاص من المخالطين للمصابين المسجلين في الأيام الماضية.

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