الولايات المتحدة تسجل أكثر من 35 ألف إصابة بكورونا لتكون الثالثة عالميا في عدد الإصابات

2020/03/23 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع عدد الإصابات الى خمسة وثلاثين الفا ومئتين وست حالات لتكون الثالثة عالميا بعدد الإصابات بعد كل من الصين وإيطاليا.

وأكدت جامعة جونز هوبكنز المعنية بإحصاء أرقام الإصابات بفيروس كورونا المحلية والاتحادية أن عدد الإصابات أكثر من أربعة الاف إصابة جديدة ليرتفع اجمالي الإصابات الى خمسة وثلاثين الفا ومئتين وست إصابة في عموم البلاد فيما بلغ عدد الوفيات اربعمئة وإحدى وسبعين حالة.

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