روحاني لواشنطن : لا نريد مساعدتكم أزيلوا العقوبات عن الشعب فقط

2020/03/23 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، عرضا اميركيا بمساعدة إيران في مواجهة تفشي فايروس كورونا.

وقال روحاني في تصريح إن الولايات المتحدة عرقلت جهود إيران لاحتواء فيروس كورونا، وهي من تتحمل مسؤولية الحياة الصعبة والبطالة ونقص أنواع الأدوية، ومسؤولة عن أكبر الجرائم في المنطقة لان ما تقوم به إرهاب بكل معنى الكلمة.

ودعا روحاني الولايات المتحدة الى رفع العقوبات المفروضة على ايران قائلا أن الشعب الإيراني لا يريد منكم كأس الماء وانما ازيلوا فقط العوائق والعقوبات التي تؤذي الشعب والتجار.

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