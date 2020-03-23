ائتلاف النصر : تسمية مرشح جديد “مخالفة دستورية”

2020/03/23 | 12:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..دعا ائتلاف النصر، الاثنين، إلى منح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي “فرصته الدستورية”، معتبراً أن تسمية مرشح جديد “مخالفة دستورية”.وقال الائتلاف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “الحوارات الجارية حول تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء تنم عن مخالفة دستورية واضحة، بلحاظ صدور التكليف عن رئاسة الجمهورية، الامر الذي لا يحق معه […]

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