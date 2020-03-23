لجنة التربية البرلمانية: هنالك “حلول” لضمان عدم ضياع العام الدراسي بينها الدخول الشامل وإلغاء عطلة السبت

2020/03/23 | 12:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة التربية البرلمانية رعد المكصوصي، الاثنين، عن خارطة طريق ومجموعة من الحلول سيتم اعتماد أحدها لضمان عدم ضياع العام الدراسي الحالي، من بينها تمديد السنة الدراسية وإلغاء عطلة السبت والدخول الشامل للامتحانات النهائية.وقال المكصوصي في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “هناك خارطة طريق ومجموعة من الحلول التي وضعت

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