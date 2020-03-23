أومتيتي قد يلعب دورًا في عودة نيمار إلى برشلونة

2020/03/23 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف تقرير صحفي إسباني، أن الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، قد يلعب دورًا في عودة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى النادي الكتالوني.ولعب نيمار بقميص البلوجرانا في الفترة من 2013 حتى 2017، قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان في صفقة بلغت 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع […]

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