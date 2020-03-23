نبيل عودة - الدخان بلا نار سياسة إسرائيلية بامتياز

2020/03/23 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة وقصة تعبيرية ساخرة عن تاجر حمير عربيما اشاهده من حلقات المسرحيات الانتخابية الإسرائيلية واسقاطاتها على المجتمع داخل إسرائيل، حتى اليوم ثلاث حلقات، وربما لا تتأخر الرابعة كثيرا...وتناقض التصريحات ، والتهريج السياسي، وشل الحياة البرلمانية، والميول لنظام نقيض للديموقراطية التي جعلوها واحة شرق أوسطية، وعدم التردد باعتبار ممثلي الجماهير العربية إرهابيين، وعمليا التعامل معهم كنبتة غريبة......

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