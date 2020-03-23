2020/03/23 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار خام برنت التراجع، اليوم الاثنين، مع اتخاذ الحكومات المزيد من الإجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا عالميا مما يقلص توقعات الطلب على النفط وينذر بانكماش اقتصادي عالمي.وبحلول الساعة 0328 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 65 سنتا بما يعادل 2.4 بالمئة إلى 26.33 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تواصل الهبوط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تواصل الهبوط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).