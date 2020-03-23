2020/03/23 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:هادي حسن عليوي دم ..فدم ..ثم دم ..نصبح على دم ، ونتغذى والدماء تجري في الشوارع ، ونتعشى على الدم ، ونغفوا ودما عراقيين تسيل ..منذ...أكمل القراءة ←

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