2020/03/23 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي لا شّك أنّ السبيل الوحيد للنجاة من الوباء اللعين الذي تفّشى في بلدنا هو التزام البيوت وعدم الخروج منها لأي سبب إلا للضرورات القصوى ..وقد يعتقد البعض...أكمل القراءة ←

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