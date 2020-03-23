شركة أدوية بالسليمانية توضح تفاصيل عقارها الخاص بعلاج فيروس كورونا

2020/03/23 | 12:46 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت شركة "بايونير" الخاصة بانتاج الادوية، بمدينة السليمانية، الاثنين، عن البدء بانتاج الدواء الخاص ب...

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