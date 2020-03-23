تعافي نجمة (جيمس بوند) أولغا كوريلينكو من كورونا

2020/03/23 | 12:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الممثلة الفرنسية من أصول أوكرانية أولغا كوريلينكو (40 عاما) عن تعافيها بالكامل من فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أولغا التي اشتهرت بدورها في فيلم جيمس بوند Quantum of Solace تعافت من المرض.

وقالت أولغا في بيان نشرته على حسابها في إنستغرام إنها مضطرة لارتداء الكمامة في الوقت الحالي، وكل ما تفكر به حاليا هو تمضية وقت سعيد مع طفلها ألكسندر ماكس هوراشيو (4 سنوات).

وأضافت "لمدة أسبوع كامل شعرت بحالة صحية سيئة للغاية وكنت مستلقية أغلب الوقت ويسيطر علي الشعور بالنعاس والصداع الشديد والحمى، وفي الأسبوع الثاني تعافيت من الحمى ولكن شعرت بكحة خفيفة وكنت ومازلت أشعر بالضعف والإعياء ومع نهاية الأسبوع الثاني اختفت جميع الأعراض وشعرت بأنني بخير والآن أنا أستمتع بوقتي مع ابني".

وبعد ثلاثة أيام فقط من إعلان إصابتها بالمرض، حرصت أولغا على طمأنة محبيها ومتابعيها عبر إنستغرام الذي يبلغ عددهم 615 ألف شخص وقالت إنها تشعر بتحسن كبير وذكرت حينها أنها موجودة بلندن.

وقالت أولغا إنها بمجرد شعورها بأعراض تشبه الإنفلونزا أجرت التحاليل التي أكدت إصابتها بالفيروس وذكرت أن الأطباء نصحوها بتناول الباراسيتامول في حالة ارتفاع درجة الحرارة.

وذكرت أنها كانت تتناول أيضا الفيتامينات والمكملات الغذائية من الزنك والكركمين وفيتاميني E وC لتعزيز جهاز المناعة مع العلم أن هذه الفيتامينات لا تعالج الفيروس التاجي ولكنها تعزز من الجهاز المناعي.

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