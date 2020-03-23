2020/03/23 | 12:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النصر يوجه دعوة للكتل السياسية ويعلق بشأن تسمية مرشح جديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 12:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر يوجه دعوة للكتل السياسية ويعلق بشأن تسمية مرشح جديد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النصر يوجه دعوة للكتل السياسية ويعلق بشأن تسمية مرشح جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).