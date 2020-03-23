السيستاني: خذوا بالأسباب العلمية لتفادي كورونا ومن يتسبب بوفاة إنسان بالمرض فعليه (ديته)

2020/03/23 | 12:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا مكتب المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، اليوم الاثنين، المواطنين إلى الأخذ بالأسباب "العلمية" للوقاية من فيروس كورونا، فيما حذر المصابين بالمرض من الاختلاط بالآخرين.

واطلعت "الغد برس" على رد مكتب المرجع الديني على استفتاءات طرحها عدداً من المواطنين تتعلق بمرض كورونا وسبل الوقاية منه وكيفية التعامل مع المصابين به وما عليهم تجنبه.

وأكد المكتب، نقلاً عن المرجع الأعلى، على عدم مخالطة المصاب بالمرض مع اﻵخرين، مبيناً أنه في حال نقل العدوى إليهم فهو "غير معذور شرعاً، ويتحمل الدية الشرعية" في حال تسبب بوفاة إنسان بالمرض.

كما أجاز المرجع صرف أموال الزكاة والخمس في مكافحة كورونا والوقاية منه.

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