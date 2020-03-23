ذي قار تخصص مليار دينار لمواجهة كورونا

2020/03/23 | 12:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، اليوم الاثنين، عن تخصيص مليار دينار من قبل خلية الازمة في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الجابري في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "خلية الازمة في المحافظة عقدت اجتماعا برئاسة محافظ ذي قار ابا ذر العمر وبحضور عضو لجنة الصحية النيابية غايب العميري وعددا من مدراء الدوائر الامنية والخدمية الساندة".

وأضاف ان "الاجتماع خرج بعدة نقاط كان من اهمها تقديم الدعم للمؤسسات الصحية من خلال تخصيص مبلغ مليار دينار من موازنة المحافظة الى دائرة الصحة لمواجهة خطر هذا الوباء".

وبين انه "تقرر تزويد مستشفى الحسين التعليمي بعشرين كرفان لزيادة السعة السريرية لردهات العزل".

وأكد الجابري انه "تم الاتفاق ايضا على اهمية تسهيل عملية تنقل وعبور الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية وتشكيل فرق راجلة كل حسب رقعته الجغرافية لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين حول طرق الوقاية وأعراض الاصابة بفيروس كورونا".

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