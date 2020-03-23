هل ستنفذ امريكا

2020/03/23 | 12:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

منذ الاسبوع الماضي والاحداث في تسارع شديد حيث اكدت الانباء إرسال الولايات المتحدة الأمريكية الفرقة 101 والمعروفة باسم "النسور الزاعقة" إلى العراق مجددا، كثرت التحليلات السياسية حول هدف واشنطن من إرسال تلك الفرقة الهجومية الجوية الوحيدة في العالم، والتي لها القدرة على نشر الآلاف من...

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