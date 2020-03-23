شركة أدوية بالسليمانية توضح تفاصيل عقارها الخاص بعلاج فيروس كورونا

2020/03/23 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “بايونير” الخاصة بانتاج الادوية، بمدينة السليمانية، اليوم الاثنين، عن البدء بانتاج الدواء الخاص بفيروس كورونا، مبينة انه سيستخدم في القريب العاجل.وقال مدير الشركة، سعد كولك، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل “العهد نيوز” إن “الشركة بدأت بانتاج الدواء الخاص بفيروس كورونا”، مشيرا الى ان “الدواء سيكون متاحا امام وزارة الصحة في الحكومتين الاتحادية […]

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