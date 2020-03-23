فتوى سعودية تجيز اعدام اي مصاب يتعمد نقل كورونا لغيره

2020/03/23 | 12:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة كبار العلماء بالسعودية، فتوى تجيز للسلطات بمعاقبة المصاب بفيروس كورونا بالقتل في حال تعمده نقل العدوى لاخرين.وقال رجل الدين السعودي عبدالله المنيع، من هيئة كبار العلماء، أنه يحق لولي الأمر معاقبة من يتعمد نقل العدوى وفيروس كورونا للغير بمخالطتهم بالقتل تعزيراً.وأكد المنيع بحسب «عكاظ» السعودية، أن الخروج من المنزل والتجمعات رغم […]

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