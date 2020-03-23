ظريف: أمريكا تعرقل المكافحة الدولية لكورونا

2020/03/23 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأميركية تعرقل المكافحة الدولية لفيروس كورونا.وقال ظريف في تغریدة له علی موقع تويتر، إن “الشعب الإيراني يقدر مساعي قادة مختلف دول العالم والمجتمع المدني الرامیة إلى الغاء العقوبات الأمريكية غير المشروعة على إيران”.وأضاف أن “هذه المساعي لم تجد آذان صاغية لدی […]

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