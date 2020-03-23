محافظ واسط يوجه بصرف 250 الف دينار لهذه الفئة من الموظفين

2020/03/23 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الحكومة المحلية في محافظة واسط بصرف مبلغ 250 ألف دينار لموظفي قسم تعظيم الموارد المحلية (صندوق دعم واسط) كمخصصات لشهر آذار الجاري.ودعا المحافظ محمد جميل المياحي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “اللجان المخولة بتوزيع الرواتب إلى مراجعة إدارة قسم الموارد المحلية لاستلام الصكوك”.وأضاف أن “تخصيص هذا المبلغ لكل موظف كان […]

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