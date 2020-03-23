السيد السيستاني يجب على أسئلة بخصوص كورونا ويصدر نصائح للتعامل معه

2020/03/23 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، اليوم الاثنين، عن جملة أسئلة وجهت اليه بخصوص انتشار فيروس كورونا، فيما أكد عدم جواز اختلاط المصاب بالفيروس مع الاخرين.وفيما يلي نص الاسلئة والاجوبة: بسم الله الرحمن الرحيم مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني دام ظله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتسع انتشار فيروس كورونا في […]

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