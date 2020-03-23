ظهر اليوم.. الدفاع المدني تطلق الارشادات ضد كورونا بصفارات الانذار

2020/03/23 | 12:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نوهت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن اطلاقها الوصايا والارشادات بخصوص كورونا بصفارات الانذار ظهر اليوم.وقالت المديرية في بيان لها "تسترعي مديرية الدفاع المدني العامة انتباهكم ونود اعلامكم بأنه وبتمام الساعة ( الثانيةبعد الظهر وكذلك الثامنة مساءا) من هذا اليوم سيتم إطلاق الوصايا والارشادات ضد فيروس كورونا من خلال صافرات الانذار المنتشرة في بغداد والمحافظات كافة".واضافت، "فنرجو الإستماع لها متمنين للجميع الصحة والسلامة والامن والامان/قسم العلاقات والإعلام، وللاستفسار الاتصال على الهاتف (07902152167) ".

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