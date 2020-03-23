آل خليفة يبعث برسالة لاتحادات القارة الآسيوية بعد أزمة كورونا

2020/03/23 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسالة إلى كافة الاتحادات الأعضاء.

وقال آل خليفة في رسالته التي نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: “أتوجه إليكم جميعاً في هذه الظروف الاستثنائية والمليئة بالتحديات بخالص التحية والتقدير، مقرونةً بأطيب الأمنيات لكم ولأسرة كرة القدم الآسيوية بدوام الصحة والعافية”.

وأضاف: “إننا على ثقة بأن كرة القدم ستضطلع بأدوار مهمة في الأسابيع والأشهر المقبلة مع عودة الحياة إلى طبيعتها بإذن الله، ولكن تركيزنا ينصب الآن على حشد الطاقات لتوفير الحماية لكافة منتسبي لعبتنا الجميلة”.

وأكمل: “لقد تأثرت دول القارة الآسيوية، بدرجات متفاوتة بتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد–19)، واتخذت العديد من حكومات القارة إجراءات سريعة وقوية لمنع انتشاره والحد من تأثيره على مجتمعاتكم المحلية، بما في ذلك الإغلاق الجزئي أو تقييد الحركة”.

وأوضح: “وكما تعلمون فقد فرضت الحكومة الماليزية، أمراً بتقييد حركة الأفراد، وكإجراء وقائي، فقد فرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ابتداءً من 17 مارس/ أذار 2020 مبادرة “العمل من المنزل” لمدة أسبوعين لحماية الموظفين وأسرهم ، وسيتم تمديد العمل بتلك المبادرة إذا لزم الأمر”.

وأردف: “في غضون ذلك، سيستمر العمل في إدارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل طبيعي لتلبية احتياجات جميع الاتحادات الوطنية والإقليمية والجهات ذات العلاقة”.

وواصل: “كما قمت بتوجيه الإدارة للعمل على صرف جميع المدفوعات المعتمدة ضمن برنامج المساعدات المالية للاتحادات الوطنية (AFAP) بصورة عاجلة، لضمان دفع رواتب الموظفين والمدفوعات التعاقدية الأخرى دون أي تأخير”.

واستطرد قائلاً: “كما تعلمون فإن الانتشار السريع لفيروس كورونا (كوفيد-19)، دفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبالتوافق مع الاتحادات الوطنية إلى تأجيل العديد من المباريات والأحداث المدرجة على أجندة الاتحاد القاري”.

وواصل: “في هذا الإطار فإننا نتوجه إليكم بالشكر الجزيل على دعمكم ونصائحكم وتعاونكم المثمر للتوصل إلى أفضل القرارات التي تصب في المصلحة العليا للأسرة الكروية الآسيوية”.

وحول أسباب التعديلات على الأجندة الآسيوية، قال: “لقد كانت تلك التعديلات على الأجندة الآسيوية تهدف بصورة أساسية إلى ضمان سلامة وصحة أفراد منظومة كرة القدم الآسيوية، من لاعبين وكوادر فنية وإدارية، إلى جانب الملايين من المشجعين في مختلف أنحاء القارة، والذين ستبقى سلامتهم وصحتهم بمثابة الأولوية بالنسبة لنا”.

نصائح منظمة الصحة العالمية

ووجه آل خليفة نصائحه بالقول: “يحث الاتحاد الآسيوي بقوة جميع الاتحادات الأعضاء على اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية لممارسة أعلى مستويات النظافة الصحية، كما نود الإشادة بمبادرات العديد من الاتحادات الوطنية بتطبيق مبادرة العمل من المنزل التي تنسجم مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس”.

وتابع: “نحن نرى في الظروف الراهنة التحدي الذي ينبغي أن نتجاوزه جميعا، ليس فقط لحماية مجتمعاتنا ولكن أيضاً من أجل مستقبل لعبة كرة القدم، وبطبيعة الحال فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سوف يأخذ زمام المبادرة بقوة وسيكون كما هو الحال دائما، جاهزاً لتقديم المشورة والمساعدة لكافة الاتحادات الوطنية والإقليمية في هذه الأوقات الاستثنائية”.

وختم: “إنني أجدد الإعراب لكم عن أطيب الأمنيات بالصحة والعافية، متطلعاً للوقت الذي تعود فيه لعبة كرة القدم لممارسة أدوارها الحيوية في جلب المتعة والإثارة لعشاقها في مختلف أنحاء آسيا”.

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