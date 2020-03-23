محافظ بابل : لا يوجد موعد محدد لرفع حظر التجوال

2020/03/23 | 13:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بابل حسن منديل اليوم الاثنين، عدم وجود موعد محدد لرفع حظر التجوال في المحافظة.

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