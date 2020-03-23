شاهد بالفيديو: نجم “صراع العروش” يؤدي تمارينه الرياضية باستخدام جسد زوجته!َ

2020/03/23 | 13:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر بطل القوى العالمي ونجم مسلسل “صراع العروش” ( ذا ماونتن) مقطعًا مصورًا خلال اداءه التمارين الرياضية برفع الأثقال باستخدام زوجته كيلسي هنسون.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق” قيام ذا ماونتن بحمل زوجته واستخدامها للتمرن على طريقة رفع الاثقال، حيث قام بتمرين الاكتاف والاذرع باستخدام وزن زوجته التي يحملها بذراعيه على […]

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