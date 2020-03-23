التقلبات الجوية

2020/03/23 | 13:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتعيش مناطق البلاد أجواءً مشمسة وارتفاع بسيط في درجات الحرارة اليوم الاثنين، فيما يستعد منخفض جوي جديد للانطلاق من غرب البلاد ليشمل مناطق واسعة في الشمال والوسط.

متنبئ جوي: منخفض جوي متوسط الفعالية يبدأ تأثيره نهاية هذا الأسبوع مصحوب بأمطار رعدية

قال المتنبئ الجوي واثق السلامي إن "تأثير المنخفض الجوي بدأ ينحسر تدريجيًا نحو الشرق بسبب تقدم مرتفع جوي"، مشيرًا إلى أن "الطقس في المناطق كافة مشمس مع انتشار بعض السحب المتفرقة".

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أكد أن "الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وبسرعة تتراوح بين 10-20 كم وتزداد سرعتها إلى 30 كم في مدن الفرات الأوسط والجنوب".

وحول درجات الحرارة، أكد السلامي أنها "ترتفع عما كانت عليه يوم أمس لتسجل المنطقة الشمالية بين 16-20 درجة وفي المنطقة الوسطى والفرات الأوسط بين 20-24 درجة وفي المنطقة الجنوبية بين 19-25 درجة".

وبشر السلامي بـ"منخفض جوي متوسط الفعالية يبدأ تأثيره نهاية هذا الأسبوع مصحوب بأمطار رعدية".

من جانبه، أكد المتنبئ الجوي صادق عطية، أن "يوم الاثنين ونهار الثلاثاء تستقر الرياح شمالية غربية وتظهر بعض السحب في الأجواء تزداد مساء يوم الثلاثاء في مناطق غرب البلاد لتعلن عن بداية تاثير حالة جوية ضعيفة في بدايتها وأمطار تبدأ بالهطول في مناطق متفرقة من غرب البلاد تندفع ليلًا نحو العاصمة بغداد ومناطق متفرقة من مدن الفرات الأوسط".

أشار إلى أن "الأمطار عمومًا تكون خفيفة متقطعة تتركز بدايتها في غرب ووسط البلاد"، مؤكدًا أن "يوم الخميس تتعمق الحالة أكثر لتشمل مدن الشمال والغربية والوسطى في مناطق متفرقة منها".

متنبئ جوي: الأجواء ستكون غير مستقرة، خلال الفترة الحالية وتستمر فرص الأمطار على فترات متفاوته لغاية بداية شهر نيسان

لفت إلى أن "الأجواء ستكون غير مستقرة، خلال الفترة الحالية وتستمر فرص الأمطار على فترات متفاوته لغاية بداية شهر نيسان".

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