2020/03/23 | 13:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران: تسجيل 1411 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لـ23049 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 13:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: تسجيل 1411 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لـ23049) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: تسجيل 1411 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لـ23049) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).