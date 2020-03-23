القبض على 6 مصابين بفيروس كورونا بعد هروبهم من الحجر الصحي في السليمانية

2020/03/23 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم شرطة السليمانية، سركوت أحمد، الاثنين (23 اذار 2020) القبض على 6 مصابين بعدوى فيرو...





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