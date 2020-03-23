2020/03/23 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

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التقاعد تتهم قيادياً سابقاً في التيار الصدري بفبركة تسجيلات صوتية ضدها وتتوعد بمقاضاته

يتبع.



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بغداد اليوم- كربلاء

أفاد مصدر طبي، في محافظة كربلاء، الاثنين (23 آذار 2020)، بوفاة امراة تبلغ من العمر 71 عاماً، بعد اصابتها بفايروس كورونا.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المرأة التي توفيت نتيجت إصابتها بفايروس كورونا، كانت تع

بغداد اليوم- خاص

اقترح القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الاثنين (23آذار 2020)، إلى تأجير فندقي الشيراتون وفلسطين وسط العاصمة بغداد، لتشجيع الملامسين على القبول بالحجر الصحي.

وقال الزاملي لـ(بغداد اليوم)، إن "تأجير الفنادق الجي

بغداد اليوم- خاص

اعلن مسؤول حكومي من محافظة ديالى، الاثنين (23 آذار 2020)، اعتماد اول ناحية في المحافظة السيطرات الصحية لمواجهة فايروس كورونا.

وقال مدير ناحية المنصورية وكالة (40كم شرق بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ( بغداد ال

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