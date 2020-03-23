وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا في كربلاء


وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا في كربلاء
2020/03/23 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- كربلاء

أفاد مصدر طبي، في محافظة كربلاء، الاثنين (23 آذار 2020)، بوفاة امراة تبلغ من العمر 71 عاماً، بعد ...

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