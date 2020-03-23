وفاة أحد أفراد عائلة لاعب ريال مدريد لإصابته بـ”كورونا”

2020/03/23 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أليكس، شقيق ناتشو، والذي يلعب في نادي قادش، أن أحد الأفراد من كبار السن من أقاربهم في العائلة، قد لقي حتفه جراء الإصابة بعدوى “فيروس كورونا”.وقال أليكس في تصريحات لصحيفة مدينة قادش المحلية: “أنا أمر بهذا الوضع مثل أي شخص آخر، الوضع غريب، كل ما يحدث غريب للغاية، لكننا نحاول التعامل بأفضل طريقة […]

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