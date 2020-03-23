2020/03/23 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم كورونا - الطرف الرابع الذي أنقذ السلطة من الزوال ربما لا يصدق احد بان هناك فائدة تفوق قيمة الذهب تمثلت بظهور كورونا في التاريخ الإنساني مثلما يقول المتنبي في بيته الشهير بذا قضت الأيام ما بين أهلها….....مصائب قومٍ عند قومٍ فوائدُوهذه الفائدة التي لا تقدر بثمن حملها كورونا الرائع كهدية تتسلسل في هذه السطور .عجزت السلطة العراقية عن ل......

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