رئيس رابطة الليجا : أتوقع عودة الدوريات في هذا الموعد

2020/03/23 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم،عودة كافة المسابقات الأوروبية بما فيها دوري أبطال أوروبا، مجددا بحلول منتصف آيار / مايو المقبل، وذلك بعد فترة من التوقف الإجباري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “بحلول منتصف آيار/مايو المقبل، يجب أن نكون قادرين على العودة مرة أخرى إلى جانب باقي البطولات الأوروبية الكبرى”.

وأضاف: “ربما تكون العودة قبل ذلك، لكن ذلك هو الموعد الذي نضعه في أذهاننا لنكون قادرين على استئناف المسابقة”.

وفي تصريحات لصحيفة “إل باييس” قال تيباس إن قرار الاتحاد الأوروبي (يويفا) بتأجيل (يورو 2020) كان موفقا، مشيرا إلى أن ذلك يمنح كافة الاتحادات وروابط مسابقات الدوري فرصة إنهاء الموسم الحالي”.

وكان (يويفا) قرر تأجيل كأس أمم أوروبا 2020 إلى صيف العام المقبل 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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