2020/03/23 | 13:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شهدت محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، زدحاما شديدا على محطات الوقود، وسط مخاوف الاهالي من شحة الوقود في ظل انتشار فيروس كورونا والاجراءات المتخذة للوقاية منه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. زحام على محطات الوقود في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. زحام على محطات الوقود في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).