2020/03/23 | 13:17 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السليمانية تعلن شفاء 9 اصابات من فيروس كورونا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تعلن شفاء 9 اصابات من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تعلن شفاء 9 اصابات من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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