2020/03/23 | 13:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية تعلن شفاء 9 اصابات من فيروس كورونا

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